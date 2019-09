PSD îl șantajează politic pe Tăriceanu: Fie îl susține pe Meleșcanu la șefia Senatului, fie grupul parlamentar ALDE din Camera superioară dispare, odată cu privilegiile aduse de acest statut

PSD l-a amenințat politic, luni seară, pe Călin-Popescu Tăriceanu, punându-l practic într-o situație cu doar două opțiuni de ieșire - fie îl susține pe Teodor Meleșcanu la șefia Senatului, fie își pierde grupul parlamentar din Camera superioară a Parlamentului, au declarat pentru G4Media.ro surse politice.



Vestea vine în contextul în care dacă Meleșcanu pleacă din ALDE, grupul parlamentar din Senat scade sub numărul limită, iar Tăriceanu riscă să piardă poziții politice importante și o pârghie de putere semnificativă.



În aceste condiții, fostul premier s-a repliat, astfel că a anunțat că va forma un grup parlamentar mixt, care ar urma să includă senatorii Pro România și neafiliații. Astfel, se va evita dizolvarea grupului.



Totuși, spun sursele g4media.ro, riscul nu a trecut pentru Călin Popescu-Tăriceanu. De ce? Pentru că noul grup mixt mai trebuie votat în plenul Senatului, acolo unde PSD a pierdut la limită majoritatea dar încă își mai poate impune, teoretic, deciziile prin negocieri.



B1.RO explica, într-un material mai amplu, cum îi fuge lui Tăriceanu partidul de sub picioare. Liderul ALDE este la un pas de a pierde tot în contextul în care PSD negociază la sânge cu parlamentarii ALDE, iar vocile critice din interior se înmulțesc.



La o săptămână de la ruperea ALDE de PSD și ieșirea de la guvernare, Călin Popescu Tăriceanu pare la un pas de a-și pierde partidul. Valul de reacții critice din interiorul formațiunii, încercările social-democraților de a atrage de partea lor orice parlamentar ALDE pentru obține sprijinul necesar aprobării noii structuri guvenramentale și dezertările care au apărut deja sunt tot atâtea motive pentru a ajunge la concluzia că Tăriceanu se află într-un moment în care partidul în fruntea căruia se află îi fuge, pur și simplu, de sub picioare. (Detalii AICI)