PSD sau Avocatul Poporului ar putea bloca OUG privind organizarea anticipatelor. Chiar și așa, Parlamentul pare să fi intrat deja pe drumul propriei dizolvări (VIDEO)

PSD vor să blocheze Ordonanța de Urgență privind organizarea tehnică a alegerilor anticipate, astfel încât românii să nu poată vota la orice secție, potrivit B1 TV. Actul normativ a fost adoptat de Guvernul Orban în seara premergătoare moțiunii de cenzură prin care a fost demis.

