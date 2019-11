Decizii din ”CEx-ul paralel” social-democraților: Se anunță schimbarea numelui și siglei PSD (VIDEO)

PSD ar putea să se desființeze în sensul în care se ia în calcul schimbarea siglei și numelui partidului, într-un proces de transformare totală, potrivit unor informații pe surse prezentate de jurnalistul Silviu Mănăstire în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”. Decizia ar fi fost luată în cadrul ședinței de luni seară, convocată de Marcel Ciolacu la Parlament și la care au participat 20 de lideri ai partidului.

În plus, la așa-numitul ”CEx paralel” s-ar fi stabilit și că întreaga conducere a PSD își va depune demisia în ședința Comitetului Executiv al PSD de marți. Viorica Dăncilă ar urma să primească în schimbul demisiei un post de senator, în timp ce președintele executiv Eugen Teodorovici și secretarul general Mihai Fifor, ar urma să rămână fără funcții în partid.

Noul președinte interimar al partidului va fi Marcel Ciolacu, în timp ce funcția de președinte executiv ar urma să fie ocupată de Gabriela Firea.

Din viitoarea conducere a PSD vor face parte și Paul Sănescu, Claudiu Manda și Niculae Bădălău.

Toate aceste decizii ar urma să fie oficializate, marți, în cadrul ședinței CEx a social-democraților.

