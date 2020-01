Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, susține că modificarea legilor electorale, cu câteva luni înainte de desfășurarea alegerilor locale, este o „mare problemă” și că este „exclus” să se întâmple așa ceva „într-un stat democratic, membru al UE”.

„Marea problemă este încercarea de a modifica legi electorale, cu câteva luni înainte de desfășurarea lor la termen. Nu se întâmplă niciunde în lume. S-a întâmplat ultima oară la Plahotniuc, în Moldova, dar este exclus într-un stat democratic, membru al UE să se întâmple așa ceva. Nu că ar avea de suferit neapărat PSD, fiindcă până la urmă oamenii sunt aleși prin vot și vom vedea ce va ieși la vot. Gândiți-vă la precedentul pe care PNL vrea să îl creeze în acest moment. Oricine se va uita pe sondaje, de acum înainte, și este la putere, va schimba legile electorale în funcție de pofta lui”, a declarat Marcel Ciolacu, marți seară, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.

PSD și UDMR sunt formațiunile parlamentare care se opun revenirii la alegerea primarilor în două tururi. De partea cealaltă, PNL, PMP și USR fac un lobby intens pentru a reintroduce acest tip de scrutin, care ar conferi o nouă doză de reprezentativitate și, pe cale de consecință, de legitimitate edililor.

Mai mult decât atât, în Parlamentul României, există un proiect de lege în acest sens, care a fost adoptat de Senat, dar care întârzie să intre pe ordinea de zi a Camerei Deputaților. Acestea fiind spuse, PMP, formațiunea care l-a inițiat, lansa un apel public pentru adoptarea sa către colegii din Parlament, în 17 decembrie.

„Avem un proiect de lege al PMP, adoptat deja de Senat care poate fi dezbătut şi votat în Parlament. De asemenea, mai există şi alte modalităţi de rezolvare a acestei probleme, cum ar fi emiterea unei ordonanţe de urgenţă sau asumarea răspunderii Guvernului pe un pachet de legi electorale care să cuprindă şi revenirea la alegerea primarilor în două tururi. Trebuie să revenim la alegerea primarului în două tururi pentru a avea o administraţie locală eficientă. Am vazut în 2012, în 2016, primari aleşi sub 10% din numărul total de alegători care gestionează resursele unei comunităţi. Considerăm că în momentul de faţă, din cauza acestui mod de a alege primarii, aceştia nu mai sunt reprezentativi din punct de vedere electoral", afirma deputatul Petru Movilă, potrivit unui comunicat transmis, marţi, B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.