PSD atacă la CCR două dintre legile pentru care Guvernul PNL și-a angajat răspunderea

PSD contestă la Curtea Constituțională două dintre legile pentru care Guvernul PNL și-a angajat răspunderea.

Este vorba despre amânarea creșterii vechimii pentru intrarea la Institutul Național al Magistraturii și legea care modifică OUG 51 referitoare la transportul intrajudețean.

„Ele sunt foarte înainte în Parlament, e posibil ca săptămâna viitoare să fie la votul final. Considerăm că este un conflict juridic de natură constituțională”, a declarat Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, citat de G4Media.

El a precizat că PSD nu ia în calcul depunerea unei moțiuni de cenzură.

Premierul Ludovic Orban, despre primul proiect: „Am decis să ne asumăm răspunderea pentru că altfel sistemul de justiție ar fi fost grav afectat. Ne bucurăm că Parlamentul a adoptat prorogarea termenelor și rămânem cu articolul privind INM”.

Orban, despre al doilea proiect: „Azi sunt copii care nu merg la școală, că nu li se mai decontează naveta școlară. Sunt afectate și alte categorii vulnerabile de populație din cauza acestei OUG. Dintre amendamentele prezentate deparlamentari, 8 la număr, am decis să respingem 6. Am acceptat două. Valabilitatea licențelor de transport se prelungește până la 30 iunie 2021. Inițial era prevăzut până la 31 decembrie 2020. Am acceptat și amendamentul prin care CJ au obligația de a derula până la 31 iulie 2021 licitațiile pentru serviciile județene de transport”.