Comitetul executiv al PSD a stabilit luni lista cu care va merge în alegerile europarlamentare din 26 mai. Aceasta este deschisă de Rovana Plumb, precum Liviu Dragnea afirmase de câteva săptămâni. Aceasta este urmată de jurnalista Carmen Avram și Claudiu Manda, președinte al comisiei SRI din Parlament.

De remarcat, prezența pe lista PSD a trei dintre personajele promovate de Dan Voiculescu. Pe lângâ jurnalista Carmen Avream, pe listă apar pe locul 4 preotul neoprotestant Chris Terhes, o prezență constantă pe postul Antena 3, și Maria Grapini, europarlamentar în funcție ales care a intrat în politică pe listele Partidului Conservator, fondat de Dan Voiculescu, și care nici măcar nu era membră PSD ci activa în Partidul Puterii Umaniste.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.