Remus Pricopie, rectorul SNSPA, este omul propus de PSD și Pro România pentru funcția de premier al României, a anunțat Marcel Ciolacu, președintele interimar al social-democraților.

„Astăzi, împreună am reușit să îndepărtăm Guvernul Orban și cred că au câștigat românii. Democrația, economia și sănătatea românilor sunt mai sigure din acest moment, după ce a fost îndepărtat acest guvern. Scorul de 261 de voturi este un scor impresionant până și pentru noi, câți oameni au putut să voteze, astăzi, îndepărtarea guvernului. Am avut o discuție, împreună cu domnul președinte Victor Ponta, și am decis să mergem împreună cu o singură nominalizare la Cotroceni, în persoana lui Remus Pricopie, rectorul SNSPA, fost ministru în Guvernul Victor Ponta. Un ministru foarte bun, absolvent Fulbright, un pro-european și un pro-american convins”, a declarat Marcel Ciolacu, într-o declarație de presă comună cu Victor Ponta.

Întrebat dacă încearcă PSD să facă o nouă majoritate în Parlament și să revină la guvernare, Marcel Ciolacu a răspuns: „În acest moment suntem într-o criză politică. Suntem niște oameni politici responsabili și este normal să mergem, după un asemenea scor de 261 de voturi, cu o propunere la președintele țării”.

Referitor la o eventuală susținere a ALDE, liderul PSD a răspuns: „În acest moment, atât PSD, cât și Pro România am luat această decizie. Am avut discuții cu toate forțele politice, cum este normal. Urmează să avem mai multe discuții. După cum bine știți, discuțiile politice sunt mai îndelungate”.

„Dacă vreți să vă zic, am avut dreptate în noiembrie, când am spus că Guvernul Orban e un proiect greșit. Nu avea cum să reziste în primul rând persoana Ludovic Orban, și astăzi a datu n examen destul de neplăcut în Parlament, cu toate strigătele și nervozitatea de care a dat dovadă, care nu sunt bune unui prim-ministru în funcție. În al doilea rând, trei luni au fost doar de criză și de scandaluri, și de lucruri care nu au nicio legătură - cum să adopți bugetul prin asumarea răspunderii? Cel mai rău și ce a pus capac, că nu voiam să votăm această moțiune, apropo de turul I, turul II și turul III, ș.a.m.d, ceea ce a făcut aseară Orban cu cele 25 de ordonanțe, cred că președintele Ciolacu știe chiar mai bine decât mine, pentru că știe de la Monitorul Oficial, doar șase dintre ele au primit avize. Celelalte, 19, nu mai pot să intre în vigoare, pentru că Guvernul a fost demis și decizia Parlamentului este deja în Monitorul Oficial”, a adăugat Victor Ponta.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.