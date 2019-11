Zeci de susținători ai Vioricăi Dăncilă au venit la sediul PSD: „Suntem tineri, nu ne-a chemat nimeni!” (VIDEO)

Câteva zeci de persoane au venit, duminică seară, la sediul PSD, pentru a-și arăta susținerea față de acest partid și mai ales față de Viorica Dăncilă, candidata social-democraților la prezidențiale.

Fanii șefei PSD au intrat în curtea partidului scandând „Dăncilă! Dăncilă! Dăncilă!” și au fluturat steaguri tricolore.

În sediul partidului se află Viorica Dăncilă, dar aceasta deocamdată nu a ieșit să discute cu susținătorii ei.

