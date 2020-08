PSD va anunța marți, „cel mai probabil”, data pentru votul moțiunii. Lucian Romașcanu: Parlamentul este suveran și poate cenzura activitatea Guvernului pentru motive foarte clare (VIDEO)

PSD va anunța marți, „cel mai probabil”, data în care va fi votată moțiunea de cenzură la adresa cabinetului liberal condus de Ludovic Orban, a precizat senatorul Lucian Romașcanu, purtătorul de cuvânt al formațiunii, la capătul ședinței Comitetului Executiv Național de vineri, când demnitarul social-democrat a subliniat că „Parlamentul este suveran” și „poate cenzura activitatea Guvernului pentru motive extrem de clare”.

