Partidul Social Democrat va depune săptămâna viitoare, la Camera Deputaților, o moțiune simplă împotriva ministrului Agriculturii, Adrian Oros, a anunțat Marcel Ciolacu, președintele formațiunii, care susține că „pericolul asupra securității alimentare a României, în acest moment, este unul real”.

