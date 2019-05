PSD mai dă o palmă românilor din străinătate: Îl propune vicepremier chiar pe Titus Corlățean, omul care a umilit Diaspora în 2014. Explicațiile lui Dăncilă

Viorica Dăncilă a încercat miercuri, din nou, să justifice decizia de a-l numit pe Titus Corlăţean în funcția de vicepremier pentru Parteneriate Strategice.

Hotărârea este una extrem de controversată, în contextul în care Guvernul PSD-ALDE a organizat atât de prost alegerile de duminică, încât zeci de mii de români din diaspora au stat ore în șir la cozi pentru a vota, iar mulți dintre ei nici nu au mai apucat. Exact așa cum s-a întâmplat la alegerile din 2014, când responsabil era fix Titus Corlățean.

Atunci, în ciuda cererilor venite de la Opoziție și de la românii din diaspora privind creșterea numărului de secții de votare, Corlățean a refuzat. În cele din urmă, în urma presiunilor și a scandalului uriaș care nu putea fi stins și afecta șansele lui Victor Ponta în turul II la prezidențiale, Corlățean a demisionat. A fost urmat de Teodor Meleșcanu, care nu a făcut însă schimbări majore în organizarea votului.

”Am votat pentru funcția de vicepremier pentru parteneriate strategice pe Titus Corlățean, care are experiență în acest domeniu”, a anunțat Dăncilă, marți seară.

Întrebată cum poate să numească tocmai un om considerat vinovat pentru organizarea proastă a votului din Diaspora din 2014, premierul a răspuns: ”Portofoliul pentru parteneriat strategic nu are niciun fel de legătură cu votul din Diaspora”.

Miercuri, ea a venit cu alte precizări: ”Numirea lui Titus Corlăţean este pentru vicepremier pe parteneriate strategice, în locul Anei Birchall. Eu consider că Titus Corlăţean are experienţă privind politica externă şi cred că experienţa domniei sale trebuie folosită. Nu are nicio legătură acest aspect, nu are în portofoliul său dreptul la o decizie legată de alegeri, de secţii de votare”.