Partidul Social Democrat pledează pentru înființarea unei comisii parlamentare de anchetă privind managementul pandemiei de COVID-19 în toată această perioadă. Deputatul Alexandru Rafila susține că scopul nu este găsirea de vinovați, ci oferirea de răspunsuri către populație, astfel încât „oamenii să poată să își recâștige încrederea în autorități, în sistemul de sănătate, și să putem trece în mod responsabil împreună peste această pandemie”. Dacă inițiativa se materializează, a explicat el, la audieri ar putea fi chemată orice persoană care „a avut răspundere directă în ceea ce privește modul de gestionare” a crizei sanitare, inclusiv ultimii miniștrii ai Sănătății și secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.

