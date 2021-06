PSD vrea să plafoneze indemnizațiile membrilor de CA. Marcel Ciolacu: Vom decupla de la banul public toată clientela de partid a PNL și USR. Acolo vor fi doar profesioniști, nu chelneri sau alți lipitori de afișe (VIDEO)

Marcel Ciolacu a anunțat, marți seară, că PSD depune un proiect de lege privind modificarea Legii guvernanței coporative, într-un demers menit să limiteze indemnizațiile membrilor din consiliile de administrație la două salarii minime brute pe țară. „De asemenea, în CA-uri vor fi doar profesioniști a căror pregătire și experiență au legătură cu domeniul de activitate a companiilor respective, n-o să mai găsiți în viitoarele reprezentări în CA-uri chelneri, cioclii sau alți lipitori de afișe pe care i-au folosit Partidul Național Liberal sau USR în campaniile electorale”, susține social-democratul.

