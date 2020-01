PSD vs. PNL, la primul act din 2020: Social-democrații stabilesc, luni, strategia pentru moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Orban (VIDEO)

PSD stabilește, luni, strategia pentru moțiunea de cenzură. Un număr de 115 parlamentari au semnat deja documentul, susține Marcel Ciolacu, șeful interimar al social-democraților.

Vestea vine în contextul în care Guvernul Ludovic Orban a anunțat că își va asuma răspunderea pe proiectul de lege pentru revenirea la alegerea primarilor în două tururi de scrutin. Această procedură legislativă le permite partidelor parlamentare să depună moțiune de cenzură, în termen de trei zile de la asumarea răspunderii guvernamentale.

Acestea fiind spuse, PSD a început să pregătească și un scenariu post-moțiune, pentru eventualitatea în care opoziția reușește să coaguleze girul a 233 de deputați și senatori, iar Guvernul Orban este demis. Una dintre variantele vehiculate ar fi un guvern de uniune națională.

De altfel, chiar Marcel Ciolacu recunoștea, în 17 ianuarie, că încă nu există „propunere de premier”, „proiect politic” și nici „program de guvernare, precum și că PSD și UDMR nu pot asigura suficiente voturi în Parlament pentru succesul moțiunii de cenzură. (Detalii AICI)

PSD a anunțat deja că nu va propune un membru de partid pentru preluarea funcției de prim-ministru, în eventualitatea în care moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Orban va trece, a anunțat Marcel Ciolacu, liderul interimar al social-democraților, în 14 ianuarie, în direct pe B1 TV. (Detalii AICI)

