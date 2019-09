Purtător de cuvânt al PE: 'Plumb şi Trocsany au fost respinși pentru că sunt incapabili să exercite funcțiile în acord cu Tratatele și Codul de Conduită'

Propunerile de comisarei europeni făcute de România și Ungaria au fost respinse pentru că Rovana Plumb și Laszlo Trocsanyi nu sunt capabili să își exercite funcțiile în acord cu Tratatele și Codul de Conduită. Explicația a fost dată de șeful biroului de purtători de cuvânt al Parlamentului European, Jaume Duch Guillot, într-o postare pe Twitter.

"Comisia Juridică a Parlamentului European a votat că cei doi comisari desemnați (România și Ungaria) sunt incapabili să exercite funcțiile lor în acord cu Tratatele și Codul de Conduită. Președintele Parlamentului European va întreba acum ce pași intenționează să ia Ursula von der Leyen", a scris, luni, pe Twitter, Jaume Duch Guillot.

Rovana Plumb a fost respinsă din nou la vot în Comisia JURI, astfel că România trebuie să propună, cât mai rapid, un nou comisar european. Același lucru este valabil și în cazul Ungariei. (Detalii AICI)

.@EP_Legal voted that the two commissioners-designate (RO and HU) are unable to exercise his or her functions in accordance with the Treaties and the Code of Conduct. @EP_President will now ask what further steps @vonderleyen intends to take.