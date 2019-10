Puterea și Opoziția, în direct pe B1TV. Rareș Bogdan (PNL), din nou moderator pentru o clipă: „De ce vreți să mai rămâneți la guvernare?” / Ce a răspuns Valeriu Steriu (PSD) și ce spune despre acuzațiile din ultimele zile (VIDEO)

Valeriu Steriu, purtătorul de cuvânt al PSD, a intrat miercuri seară, în direct pe B1TV, și a catalogat drept „legende” acuzațiile venite dinspre Opoziție, cum că tabăra puterii i-ar fi mituit, șantajat și amenințat pe semnatarii moțiunii de cenzură, astfel încât Guvernul Dăncilă să supraviețuiască moțiunii de cenzură de joi.



„În privința moțiunii, ce vă pot spune este că sunt, astăzi, opt pagini, pe care majoritatea semnatarilor nici nu le citiseră la momentul în care au semnat, acum 10 zile, 12 zile. Cred că nici nu știau că urmează o tentativă de a doborî un guvern cu opt pagini scrise, efectiv, fără nicio noimă. Fără nimic apoi.



Cu niște consultări fantasmagorice, între șase partide, care n-au niciun plan. Unii vor să fie și mai în Opoziție, alții vor puțin la Putere, vor să fie și mai minoritari decât spun ei că suntem noi astăzi. Deși noi, astăzi, ne-am trecut, cu suficient de multe voturi, un proiect foarte bun la Senat. Ieri am trecut un proiect la Camera Deputaților, cu suficient de multe voturi. Așa cum mâine nu va trece moțiunea, pentru că oamenii aceștia, care au semnat, și-au dat seama în ce act iresponsabil s-au dus”, a adăugat Valeriu Steriu, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.

