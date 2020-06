Lucian Bode, ministrul Transporturilor, a prezentat o radiografie a proiectelor de autostradă și drumuri expres din România, marți seară, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire. Demnitarul a subliniat că, în primele cinci luni ale anului, a deschis 70 de kilometri de șantiere, urmând să se întâmple același lucru cu alți 80 de kilometri până la final de 2020. În aceeași emisiune, el a abordat și situația de pe Autostrada Soarelui, unde a promis că, începând de joi spre vineri, se va circula fără restricții, dat fiindcă lucrările de reabilitare vor fi sistate pe perioada sezonului estival.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Radiografia autostrăzilor și drumurilor expres din România, prezentată de Lucian Bode, ministrul Transporturilor





„Eu am spus și aici în studiou la invitația dumneavoastră, și ori de câte ori am avut ocazia, că abordarea noastră, a Guvernului Orban, a ministerului pe care îl conduc, în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii de transport în România are trei paliere. În primul rând, ne-am propus să menținem toate șantierele deschise. N-a fost ușor, a fost o perioadă dificilă, dar toate șantierele au rămas deschise – asta înseamnă că lucrările s-au executat conform contractului, că plățile s-au făcut la zi și că nu am reziliat niciun contract. Am preluat, spre exemplu, pe infrastructură rutieră, șantiere deschise pe 94 de kilometri”, a declarat Lucian Bode.



Pe câți kilometri au început deja lucrările de la începutul anului

Sibiu-Boița, parte din Autostrada Sibiu-Pitești (14 kilometri)



Varianta de Ocolire Timișoara Sud (25 de kilometri)



DN2 – A2 (11 kilometri)



Craiova-Pitești, primul tronson (17 kilometri)

„Al doilea lucru pe care mi l-am propus a fost să deschid șantiere noi, să semnez contracte noi de proiectare și execuție pe obiective importante de infrastructură. (...) Am văzut și eu în spațiul public pesediști care ne acuză că de fapt continuăm anumite proiecte lăsate de ei. Foarte bine că le continuăm, că doar nu trebuia să le închidem. Vă spun foarte clar, am deschis prin emiterea ordinului de începere a lucrărilor, mai concret prin intrarea utilajelor în șantier, 70 de kilometri de șantiere. (...) Pe 70 de kilometri de autostradă și drumuri expres au început lucrările în primele cinci luni. Până la sfârșitul anului sunt premise foarte clare, și o să explic și de ce, să deschidem încă 80 de kilometri de șantiere”, spune demnitarul.



Ce șantiere urmează să fie deschise până la final de 2020





Centura de Sud a Bucureștiului, 3 tronsoane. Proiectul tehnic este în evaluare la Compania de drumuri, iar ulterior va fi emis ordinul de începere și vor fi demarate lucrările (52 de kilometri)



10 kilometri între Târgu Mureș și Ungheni, parte din Autostrada Transilvania



Tronsonul Biharia-Chiribiș. Contractul de proiectare, care se va întinde pe șase luni, și execuție, care va dura 18 luni, va fi semnat vineri, la Oradea.



Sibiu-Pitești, tronsonul 5, Curtea de Argeș-Pitești. Contractul de proiectare și execuție a fost deja semnat, iar ministrul Lucian Bode dă asigurări că nu mai poate fi vorba despre (30 de kilometri)

„Al treilea lucru pe care mi l-am propus este acela de a realiza un plan investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport în România pentru următorii 10 ani. Va fi parte integrantă a planului de dezvoltare economică a României, pe care Guvernul îl va prezenta în zilele următoare. Este, de altfel, un document necesar, pentru că Master Planul General de Transport adoptat în 2016, prin Hotărâre de Guvern, trebuie revizuit. În al doilea rând este o condiție esențială, obligatorie pentru a putea accesa fondurile europene din exercițiul 2021-2027. Nu în ultimul rând, poate că reușim să ne așezăm cu toții la aceeași masă, clasa politică, și să spunem «acesta este planul, indiferent cine vine la guvernare, acestea sunt axele principale pe care trebuie să le finanțăm, acestea sunt sursele de unde putem să luăm banii, haide să ținem de acest plan de dezvoltare, indiferent cine guvernează România»”, a mai adăugat el.



Problemele persistă la Lugoj-Deva





Lucian Bode, ministrul Transporturilor, a vorbit și despre problemele de pe tronsonul Lugoj-Deva din Autostrada A1 București-Nădlac, unde secțiunea tunelurilor pentru urși „este într-un blocaj total”.

„ Pentru a ajunge la povestea cu urșii și la modul în care statul român, prin Compania de drumuri, prin reprezentanți ai Companiei de drumuri, a fost parte la un lung șir de erori, să le spunem deocamdată așa, în implementarea acestui proiect, aș vrea să spunem telespectatorilor câteva cuvinte despre acest obiectiv. Lugoj-Deva, 100 de kilometri de autostradă, este un tronson important din coridorul principal. Noi ne-am propus să finalizăm acest tronson de autostradă cu cei 13 kilometri lipsă, secțiunea urșilor și o secțiune finalizată parțial, pentru ca între Sibiu și Nădlac să putem circula pe autostradă. Pe Lugoj-Deva, cu cei 100 de kilometri, în acest moment se circulă pe 66 de kilometri fără restricții de viteză sau de tonaj, se circulă pe 21 de kilometri, celebrul tronson Lugoj-Deva, lotul 3, reziliat la 99% stadiu fizic, cu restricții de viteză doar, pentru că săptămâna trecută am ridicat restricțiile de tonaj. Ajungem la celebrul tronson 2, cu urșii. Tronsonul 2 are 29 de kilometri, 15 kilometri sunt în trafic, 4 kilometri sunt finalizați în proporție de 75%, dar nerecepționați, deci nu pot fi utilizați, și 9 kilometri din secțiunea E, din acest lot 2, celebrul tronson al urșilor, sunt acest moment este într-un blocaj total”, a subliniat Lucian Bode, ministrul Transporturilor.