Radu Banciu a declarat duminică în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, referitor la primele rezultatele de la alegerile europarlamentare, că simbolul acestui scrutin a fost deturnat de dezbaterile despre problemele politice interne.

”Se denaturează cumva simbolul și valoarea acestui scrutin, întrucât noi trebuia să vorbim despre alegerile europarlamentare și am ajuns să ne certăm pe cine va candida la prezidențiale în România sau cine a ieșit mai bine pe plan intern.

Noi aveam deja această criză politică, noi am crezut că va fi, în sfârșit, un scrutin elegant, unde se va vorbit despre Europa. Este exact ca și cum un meci din cupele europene ar avea repercusiuni în campionatul intern”, a comentat Banciu.

”N-ar trebui să le amestecăm, n-ar trebui să apară doamna Dăncilă să ne spună că ea nu-și dă demisia, n-ar trebui Liviu Dragnea să vină să facă trierea pentru prezidențiale”, a mai spus Radu Banciu.

