Radu Banciu: Cioloș și Barna au fost taxați că n-aveau șapcă. Au nesocotit scriptele, nu e nicio făcătură politică. A fost o greșeală de tinerețe (VIDEO)

Radu Banciu a comentat, în ediția de joi seară a emisiunii Lumea lui Banciu, decizia Biroului Electoral Central de a nu aproba formarea alianței USR - PLUS pentru alegerile europarlamentare.

”Cioloș și Barna au fost taxați că n-aveau șapcă. Probabil că se considerau prea mari, prea cunoscuți, prea intelectuali și au zis ”semnătura noastră e suficientă, noi suntem dumnezei”. Au nesocotit scriptele, nu e nicio făcătură politică. A fost o greșeală de tinerețe. Cum Nicușor Dan rămâne, scriptic, șeful partidului... El e unul care a reușit să creeze o surpriză, nimeni nevăzând venind acest pericol de undeva. În rest, nu știm un neica-nimeni ca Dan în politica românească să fi făcut o așa ispravă colosală. A fost, până la urmă, un foc de paie, dar atâta speranță când a fost, noi n-am avut niciodată.

Barna și Cioloș trebuie să știe că acest partid nu poate fi dus la infinit pe sclipirea matematică a altuia. Iată că, potrivit BEC, ei n-ar trebui să se prezinte împreună la alegerile europarlamentare.

E dezagreabil pentru noi să auzim din partea lor că mâna lui Dragnea la BEC i-a scos pe ei de pe șine”, a afirmat Radu Banciu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.