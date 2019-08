Radu Banciu: `Este, până la urmă, o întrebare generică. Ce meserie are Viorica Dăncilă?` (VIDEO)

Radu Banciu s-a întrebat și el, în ediția de joi seară a emisiunii „Lumea lui Banciu”, ce meserie are de fapt Viorica Dăncilă, în contextul în care, în urma unui schimb de replici, Victor Ponta îi spusese premierului că și-a greșit profesia.



„Victor Ponta este cel care a formulat-o. În disperare de cauză pentru că nu mai avea argumente și simțea că are nevoie de ceva nou pentru a mai regenera această campanie electorală, care deși n-a început oficial, ea se desfășoară cu acte în regulă pe acest teren bătătorit al insultelor și jignirilor în politica internă.



Ei, bine, pentru că nu mai avea argumente și pentru că ținuse această întrebare de prea mult timp, Victor Ponta a rostit-o, e valabilă și în numele celor care își tot puneau, până la urmă, această problemă de-a lungul și de-a latul chestiunii, ce meserie are Viorica Dăncilă?



Pentru că ultimele elemente, pe care le aveam și noi și văd că le aveau și ei, erau de pe la Videle, cu un liceul industrial pe acolo. Apoi a venit legătura cu Liviu Dragnea, care nici nu vreau să îmi imaginez ce ar putea să iasă de aici - întrucât am aflat despre Liviu Dragnea că avea legături și acolo unde se agață harta României în cui.



Deci problemele sunt mult mai grave decât ne-am fi imaginat noi. Noi credeam că se ducea în Brazilia și mai avea câteva șuste pe undeva prin Bruxelles. Nici vorbă. Lucrurile sunt mai complicate. Din acest motiv n-aș insista cu meseria doamnei Dăncilă, întrucât ce să-i răspundă.



Ea este o gospodină neconflictuală. La ideea asta a ajuns la un moment dat candidatul susținut de PMP Theodor Paleologu, că ar fi o gospodină neconflictuală. Până la urmă, ca să-i iasă și lui mai bine această ecuație și a ieșit cumva în favoarea sa, că ar fi o gospodină conflictuală”, a comentat Radu Banciu, joi seară, în direct pe B1TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.