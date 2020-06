Radu Banciu: Ne-a trecut glonțul pe la ureche cu pandemia de coronavirus. La cum a fost condusă în ultimii 30 de ani, România nu putea să facă față nici unui guturai (VIDEO)

Radu Banciu a comentat, în ediția de marți seară a emisiunii „Lumea lui Banciu”, efectele pandemiei de coronavirus în România și susține că, la felul cum a fost condusă țara în ultimii 30 de ani, „ne-a trecut glonțul pe la ureche”, pentru că statul nu era pregătit să facă față „nici unui guturai”.



„România nu avea capacitatea, fiind condusă cum a fost condusă, de jnapanii și de izmeniții care au condus-o 30 de ani. Evident, era nimeni în drum. România nu putea să facă față nici unui guturai. Ne-a trecut glonțul pe la ureche, cum ne-a trecut și Cernobîlul. În Franța au murit de 15 ori mai mulți oameni, la Cernobîl, decât în România. Acesta a fost norocul nostru, mă rog, al lui nea Nicu` atunci – el se pregătea să fugă în Cuba, așa se spunea, atunci când a fost alerta. Când a aflat Gorbaciov, la 48 de ore după Cernobîl, a mai dres cât a mai putut. Atunci așa se discuta în «marile» cancelarii est-europene, ca toți președinții din blocul comunist să fugă în Cuba, unde, evident, nu putea să ajungă norul radioactiv sau nu putea să ajungă foarte repede. Ajugeau ei înaintea lui, îl depășeau pe drum. Norul s-a dus peste Polonia, peste Germania, s-a oprit în Franța, în Alsacia. (...) Ei, bine, pe noi ne-a ocolit, deși Cernobîlul, pe actualul teritoriu al Ucrainei, era mult mai aproape de granițele cu România decât de cele ale Germaniei sau ale Franței”, a declarat Radu Banciu, în direct pe B1 TV.

