Radu Banciu, după ce Petre Daea a anunțat că România are peste 200.000 de tractoare: Nici Coreea de Nord, pe vremea lui Ir-Sen, nu stătea așa de bine (VIDEO)

Radu Banciu a comentat, în ediția de miercuri seară a emisiunii „Lumea lui Banciu”, declarația lui Petre Daea, ministrul Agriculturii, care susține că România are, în prezent, peste 200.000 de tractoare, spre deosebire de anul 1990, când avea doar 128.000.



„Petre Daea, pe care l-am tot pomenit, practic fără să vrem, în ultimele zile, dar au fost atâtea accidente de muncă și de minte cu el, încât până la urmă n-am mai avut încotro, a făcut un calcul recent. Apropo de situația excepțională în domeniul exploatării tractoarelor. Nici Coreea de Nord pe vremea lui Ir-Sen n-avea atâtea tractoare câte are România. Dacă v-am pierdut pe drum, ei, bine, trebuie să știți că în 1990, dar nu toamna, iarna, România avea 128.000 de tractoarea. Asta ne lăsase moștenire Nea Nicu`. În ziua de astăzi avem 200.000. Adică producția de tractoare a crescut și la hectar, și cincinal, cu practic 70.000 de tractoare. Acesta este calculul.



De aici, încep până la urmă marile analize aritmetice ale lui Petre Daea, care n-a depășit niciodată clasa a 4-a, evident ca studii. El acolo se oprește. Sunt de nivelul clasei a 4-a calculele pe care el le-a făcut. O să vedeți imediat. Singura problemă este că el le-a făcut în direct, în public.



A zis așa, «am făcut un calcul. Am vrut să văd ce salt s-a înregistrat în România, pentru că este bine să-l cunoaștem. Am constatat că din 1989, față de 128.000 de tractoare, România la această dată are peste 200.000. Fraților, dacă le punem unul după altul și calculăm lungimea, granița țării este înconjurată de patru rânduri de tractoare, care înseamnă forță pentru agricultura țării românești și capitalizare pentru fermierii români. Bravo, fermieri români, că ați folosit în scop investițional subvențiile pe care le-ați primit», le-a transmis Daea fermierilor națiunii”, a afirmat Radu Banciu, în direct pe B1TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.