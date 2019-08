Radu Banciu, despre românii plecați peste hotare: România nu le-a oferit nimic. Ce voiați să facă, mă? Să stea în continuare toți la țară și să vă aștepte pe voi, să vă voteze încă 100 de ani? (VIDEO)

Radu Banciu a comentat, în ediția de marți seară a emisiunii „Lumea lui Banciu, situația românilor care au plecat peste hotare. Realizatorul B1TV susține că plecarea lor „nu este o dramă”, având în vedere că ei pleacă să muncească, „atât timp cât România nu le-a oferit nimic”.



„Asta nu e o dramă. Că s-au dus românii și muncesc în străinătate, atât timp cât România nu le-a oferit nimic. Ce să le ofere? Au ajuns unii, care s-au cățărat pe țară și fură de 30 de ani acolo, iar restul să se uite la ei. Ce voiați să facă, mă? Să stea în continuare toți la țară și să vă aștepte pe voi, să vă voteze încă 100 de ani. Nu aveți voie să prezentați situația în acest fel, în fața oamenilor.



Votul nu este decât o supapă. Ați moștenit-o și p-asta dintr-o democrație ulterioară. Din păcate, nu e niciun drept acolo și nicio libertate. Ești într-o cușcă și îi votezi pe ei, pe criminali. De 30 de ani s-au votat numai oameni de nimic. De asta le și spuneam celor care vin astăzi și celor care o să vină mâine și poimâine să candideze pentru tot felul de alegeri să-și ceară scuze întâi, nu să ocolească acești termeni.



Pentru că ei, intrând în acest joc, ne sunt datori cu niște explicații. Ce a făcut această clasă politică pe care ei o contemplau? Și unii dintre ei chiar o conspectau. Greșit! Mai bine îți făceai un rost undeva și îți vedeai de viață. Șansele acestea existau și există în continuare pentru români. Dacă vedeți că România nu vă oferă soluții, mergeți în străinătate”, a afirmat Radu Banciu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.