Radu Banciu, despre ruperea coaliției dintre PSD și ALDE: Puține femei au reușit să-l contrazică pe Tăriceanu. Vreo cinci, șase și de toate a divorțat (VIDEO)

Radu Banciu a comentat, în ediția de luni seară a emisiunii Lumea lui Banciu, cel mai intens subiect de pe agenda politică a zilei, și anume ieșirea ALDE de la guvernare și, prin urmare, ruperea coaliției guvernamentale.



„Până la urmă, nu e nicio surpriză. Degeaba am încercat să facem astăzi tămbălău pe toate canalele de informare. Ei, bine, un divorț, așadar, în familia lui Călin Popescu-Tăriceanu, omul a divorțat de data aceasta chiar de PSD. Că renunțase la cinci, șase femei nu era mare lucru, dar de această dată a renunțat la PSD. Sigur, i s-a reproșat că n-are curaj. Ce bine ne regăsim în toate acestea.



Doamna Dăncilă a înșirat mai multe lucruri acolo, ieșind așa un pic rușinată după întrevederea cu domnul Tăriceanu, mai mult pe Facebook, după care domnul Tăriceanu să exprimat și el. Au vorbit de curaj, de lașitate, de demnitate, de situația țării. Au vorbit de bun simț, când de fapt discuțiile au fost destul de clare acolo. Domnul Tăriceanu și-a dorit puterea, și-a dorit candidatura. El i-a cerut doamnei Dăncilă să se retragă în favoarea sa, așa cum face bărbatul de obicei în casă. Puține femei au reușit să-l contrazică pe Tăriceanu, vreo cinci, șase, și de toate a divorțat. Ei, bine, doamna Dăncilă i s-a pus în cale și a spus nu, eu vreau să mă duc departe, vreau să ajung ca Nicolae Ceaușescu”, a declarat Radu Banciu, în direct pe B1TV.

