Radu Banciu, despre succesul moțiunii de cenzură: Este de consemnat astăzi, ceea ce istoria nu se va îngrămădi să o facă, poate doar că ne despărțim de momentul Dragnea (VIDEO)

Radu Banciu a subliniat, în ediția de joi seară a emisiunii „Lumea lui Banciu, că moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă, care a fost adoptată de Parlament, reprezintă despărțirea de „momentul Dragnea.



„Bine v-am găsit, dragi prieteni, într-un moment de veselie, sigur, de confraterie populară. Un moment pe care îl putem marca cu chiuituri, cu cimilituri, cu focuri de artificii. E un moment de aducere aminte, în același timp, pentru că mie, de exemplu, parcă mi-ar plăcea, în seara asta, să mă bucur încă o dată pentru plecarea de la Palatul Victoria a lui Victor Ponta.



Parcă dacă tot ar fi să sărbătoresc ceva, parcă mai drag mi-ar fi, după ăștia opt ani, pe care i-am petrecut în stânga și în dreapta pe politicieni, parcă m-aș întoarce să-l mai duc încă o dată cu șutul în fund tot pe Victor Ponta. Ăla livid, care a plecat atunci din spatele microfoanelor, după Colectiv, și am crezut că îl înghite neantul istoriei. Astăzi parcă la el mă duc cu gândul. Dacă ar fi să scuip pe cineva între ochi, decât pe proasta satului, parcă tot pe Victor Ponta l-aș scuipa.



(...) Până una alta, într-adevăr, este de consemnat, astăzi, ceea ce istoria nu se va îngrămădi să o facă, nu este nimic istoric, poate doar că ne despărțim de momentul Dragnea. Așa este, pentru că guvernările dragnea s-au cam încheiat, chiar în ziua în care CCR i-a mai dat un șut la beregată fostului mare lider politic și președintele Camerei Deputaților. Ei, bine, Liviu Dragnea nu mai poate să-și vadă procesul rejudecat după ultima decizie de la CCR, care a venit așa, aproape pe neobservate, de la CCR”, a afirmat Radu Banciu, în direct pe B1TV.

