Radu Banciu: Marele eșec a fost Ponta, nu ce a venit după. Finalul guvernării lui a fost o catastrofă (VIDEO)

Radu Banciu a vorbit, în ediția de marți seară a emisiunii Lumea lui Banciu, despre cât de departe de realitate este scenariul alegerilor anticipate, dar și despre cât de dezastruos a fost finalul guvernării Ponta.

„Asta e o idee idealistă: desființăm sau dizolvăm Parlamentul, o luăm de la zero. Nu se poate, pentru că sunt unii care țin de scaun. Asta ar însemna că mandatele actuale ale parlamentarilor nu vor ajunge la sfârșit. Dacă aud de așa ceva, ei se răzgândesc și până săptămâna viitoare, când se va vota moțiunea, ei nu vor mai face acest lucru. Fiecare are interesul lui, nu-i treaba alegătorului. Politicianul vrea să-i fie lui bine, să-i fie cât mai căduț, el și-a făcut planul. Sigur, el își pune problema și dacă nu va mai fi reales, așa că-și pune ceva la saltea. Nu iese el din politică ca prostul, ne-a spus-o și Liviu Draganea. Chiar dacă unii mai ajung la pușcărie, trebuie să-și pună familia la adăpost.

Îi reamintesc tovarășului Ponta, care pare a fi un fel de șef al Opoziției în aceste momente, că fix așa a fost și guvernul lui. Și oamenii serioși din țara asta s-au bcuurat când i-a căzut lui Victor Ponta capul. Noi n-am uitat, deși tendința în general în politică e să ai mintea scurtă. Mie mi s-a părut finalul guvernării lui Ponta o catastrofă. N-aș spune că a fost cel mai prost guvern, dar finalul guvernului a fost o catastrofă. Nu mai știa pe unde să scoată cămașa, de o aroganță, de o superficialitate și un prost gust... De la guvernul Dăncilă nu ne așteptam de la ceva bun, mai ales că au mai fost trei guverne făcute de Dragnea înainte și toate au fost niște eșecuri. Ponta se dădea mare politician, Dăncilă nici n-a apucat să deschidă gura pe direcția asta.

Marele eșec a fost Ponta, nu ce a venit după din PSD, pentru că el era marele înaintaș. Odată cu guvernul Grindeanu știam că vor veni numai lepădături”, a afirmat Radu Banciu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.