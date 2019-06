Firea, potrivită să candideze la prezidențiale? Zamfir: A condus Capitala! Sigur, spre faliment, dar a condus-o! / Buzăianu: Oamenii sunt extrem de încântați și produc tot felul de imagini emoționante... (VIDEO)

În viziunea lui Traian Băsescu, PSD ar trebui să meargă la prezidențiale cu o femeie în jur de 45 de ani, care să fie reușită profesional, blonduță și atrăgătoare.

Dar cin' să fie, cin' să fie?

Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir au venit cu o teorie:

Buzăianu: Se gândea la Gabriela Firea!

Zamfir: Dacă nici o femeie care a înființat 22 de companii nu e femeie de afaceri, atunci cine e?

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.