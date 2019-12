Istoricul Radu Ioanid va fi ambasadorul României în Israel, a anunțat, marți, președintele Klaus Iohannis.

Radu Ioanid este director al Departamentului de Arhivă al Muzeului Holocaustului din Washington.

"Această chestiune (a numirii ambasadorului în Israel, n.r.) a fost în atenţia mea tot timpul. Pot să vă spun astăzi că intenţionez să desemnez pe această poziţie pe domnul Radu Ioanid, care va intra în procedură in această săptămână", a declarat Klaus Iohannis.

