Radu Mazăre, „trădat" de actualul primar al Constanței, Decebal Făgădău. Schimbare la 180 de grade (VIDEO)

Decebal Făgădău, primarul Constanței, succesorul lui Radu Mazăre în funcție, se dezice de fostul său apropiat și coleg de partid.

Decebal Făgădău și Radu Mazăre sunt cunoscuți pentru activitatea din PSD, dar și pentru relația de prietenie. De curând, succesorul excentricului politician a declarat că și-a început activitatea politică fără a ține cont de „numele grele" de la acea vreme.

„Nu am intrat așa, încântat de un curent sau altul, o ideologie sau alta, de un personaj sau altul", a declarat Făgădău la o emisiune TV.

Totuși, afirmațiile aceluiași Făgădău îl contrazic pe acesta. În urmă cu câțiva ani, actualul primar suspina după Radu Mazăre. După declarații, s-ar fi spus că sunt frați de sânge.

„Eu am venit în partid pentru Radu Mazăre. Vă dați seama că aș dori să vorbesc cu Radu Mazăre, abia aștept să-l aud, să văd ce face dacă e bine, dacă e sănătos", a declarat Făgădău.

