Cadoul NEAȘTEPTAT pe care Radu Mazăre l-a cerut familiei de ziua lui (VIDEO)

Sărbătoare mare la... Rahova. Fostul edil al Constanţei împlineşte 51 de ani. Dacă în anii trecuţi Radu Mazăre ne obişnuise cu petreceri grandioase, acum fostul primar are parte doar de o întâlnire cu familia.

Radu Mazăre îşi petrece ziua de naştere după gratii. Fostul primar al Constanţei împlineşte 51 de ani, iar cu această ocazie a fost vizitat de familia lui şi de iubita sa, Roxana Mihalache, informează B1 TV.

De asemenea, a ajuns la Penitenciarul Rahova şi fratele edilului, Mihai Mazăre, care i-a adus o sacoşă cu alimente și cu prajituri .

”I-a adus Răducu o carte cadou, de yoga. El a cerut o carte de yoga. O cunoștință i-a mai trimis o carte. Nici nu se poate aduce altceva. Singurele cadouri au fost două cărți. Așa cum am intuit, prăjiturile au rămas aici. (prăjiturile sunt pe lista alimentelor interziste, n.r.) (...) Nu am stat într-o încăpere specială, ci am stat unde stau toți deținuții care sunt vizitați și au dreptul să primească vizită fără geam între ei și vizitatori. (...) În acel loc va fi și cununia. Ceea ce e ok”, a declarat Mihai Mazăre.

În cursul acestei săptămâni, Mazăre a fost dus la Penitenciarul Poarta Alba, acolo unde a fost audiat în mai multe dosare și mai apoi a devenit inculpat.

Fostul edil al Constanţei plănuieşte să se căsătorească cu iubita sa, Roxana Mihalache, pe data 10 iulie.

