Radu Mihail deschide lista candidaţilor USR-PLUS Diaspora la Senat, deși nu și-a convins nici măcar propriii colegi: „Eu nu cunosc pe nimeni care să fi luat 140.000 de euro de la statul francez” (VIDEO)

Parlamentarul USR Radu Mihail deschide lista de candidați ai USR-PLUS Diaspora la Senat, deși în timpul dezbaterilor interne se pare că nu prea și-a convins colegii. Mai mult, aceștia s-au arătat nemulțumiți de răspunsurile sale la întrebările în legătură cu suma de 140.000 de euro primită de la statul francez și în legătură cu relația pe care o are cu agentul STS Robert Rucăreanu, fost consilier al premierului PSD Mihai Tudose.

În cadrul unei dezbateri interne, Radu Mihail, care vrea să-și înnoiască mandatul de senator, a fost interpelat cu privire la sumele primite de la statul francez și cu privire la relația sa cu agentul STS Robert Rucăreanu, fost consilier al premierului PSD Mihai Tudose, notează gazetaromaneasca.com.

Mihail a avut în Franța o firmă e consultanță, StiD Conseil s.a.r.l., despre care spune că a lichidat-o atunci când a revenit în România.

Robert Rucăreanu a susținut că, în 2016, l-a împrumutat pe Radu Mihail cu suma de 50.000 de euro, dar în declarația de avere, Radu Mihail a trecut doar 40.000 de euro. În ultima declarație, cea aferentă anului 2019, datoria a ajuns la 30.000 de euro și este scadentă în 2021.

Colegii de partid ai senatorului au fost intrigați și de mari sume de bani primite din Franța.

Potrivit declarației de avere de la început de mandat, Mihail a primit 72.000 de euro de la „Pole emploi Ille de France" – trecută ca „ajutor întreprinzători – ARE", deși ARE este o siglă folosită în Franța pentru a desemna „alocaţia de ajutor pentru întoarcerea la muncă". Orice sumă ar fi câștigat Radu Mihail înainte de a deveni senator, este imposibil ca statul francez să îi ofere 72.000 de euro ajutor pentru a se întoarce la muncă, notează gazetaromaneasca.com.

În declarația de avere din anul următor, senatorul USR a trecut suma de 69.634 euro primită tot de la „Pole emploi Ille de France”, ca „ajutor întreprinzători – ARE”. Parlamentarul a susținut că a primit banii pentru a-i folosi la firma Stid Conseil Paris.

Ulterior, firma a fost preluată chiar de Robert Rucăreanu, cu câteva luni înainte ca acesta să devină consilierul lui Mihai Tudose, premier PSD. Azi, Rucăreanu e consilier al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.

Firma Stid Conseil Franța a fost lichidată definitiv în 2018.

În România, însă, în 2016, Radu Mihail a înființat firma de consultanță în managemen tStid Conseil SRL, cu sediul în satul Cornu de Jos, județul Prahova.

Colegii de partid ai senatorului USR de diaspora și simpatizanții nu au digerat bine această legătură dintre un parlamentar al partidului și oameni de la vârful unui guvern al „ciumei” și, în plus, calitatea de „agent STS” al împrumutătorului lui Radu Mihail, ne a fost privită cu ochi buni. Mai ales că explicațiile nu au fost niciodată satisfăcătoare, senatorul alegând calea victimizării și a categorisirii ca fiind „absurd”, „fals” și alți termeni care nu explică nimic, mai notează gazetaromaneasca.com.

George Stoica, unul dintre USR-iștii care voia să fie inclus pe lista de candidați la parlamentare, a realizat un clip cu suspiciunile legate de veniturile și relațiile lui Radu Mihail.

„As dori sa explic contextul, pe 9 august eu am publicat un print screen luat din declarația de avere a dlui senator cu o datorie de 40.000 de euro către dl Rucăreanu, cunoscut ca fiind mebru STS, agent STS, consilier al dlui Tudose.

Mi-a aparut o sesizare la adresa BF-ului (biroul filialei – n.r.) fix în ziua în care mi-am depus candidatura la Senat.

Și văzând această încercare de intimidare, de cenzură, am considerat, ca membru USR, indiferent dacă mâine voi mai face sau nu parte din partid, am considerat că este normal să tragem un semnal de alarmă. Mai ales pentru un post cum este acela de senator.

Tot ce am făcut, toate acele linkuri, toate acele dovezi, au fost atașate acelui video într-un comentariu, am prezentat un fapt adevărat, nu l-am considerat că este neapărat ilegal, ci mai mult imoral.

Dl Radu a venit și el cu un răspuns, în care s-a victimizat, deși ar fi putut ieși cu un bilanț contabil al firmei respective, să ne arate intrări, ieșiri, și cu asta se termina povestea.

Eu locuiesc în Franța de 10 ani, am auzit multe cazuri, am avut colegi care au aplicat pentru aceste fonduri, cunosc foarte bine acest fenomen, totuși nu cunosc pe nimeni care să fi luat 140.000 de euro de la statul francez.

Aici regulile sunt extrem de stricte cu acești bani, statul francez te finanțează ca să te poti reintegra social și să poți pune pe picioare o afacere.

Atunci când folosești acești bani în alte scopuri, nu faci altceva decât să dai un semnal negativ, faci un lucru extrem de imoral”, a explicat George Stoica.

