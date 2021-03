Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2 al Capitalei, a luat parte la discuția desfășurată luni la Guvern, unde s-a vorbit despre măsurile anti-pandemie pentru București, și a anunțat că s-a discutat inclusiv despre limitarea programului teraselor în weeekend, dar și a numărului de persoane care intră în magazine și în alte centre comerciale. De asemenea, spune el, este posibil să fie gestionate și cozile care s-ar putea forma. Edilul a subliniat că locuitorii „sunt cel mai important partener” pentru a evita carantinarea celui mai mare municipiu din țară, ocazie cu care a transmis și un apel la vaccinare.

