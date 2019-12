Consilier local PSD, urmărit penal după ce i-a ameninţat pe liberali: „Dacă aş avea un pistol, te-aş împuşca!“ (VIDEO)

Radu Nițu (PSD), consilier local în Focșani, este urmărit penal după ce i-a amenințat în două rânduri pe liberali.

Pe 30 mai 2019, în ședința Consiliului Local Focșani, Radu Nițu a fost înregistrat în timp ce-i spunea unei cunoștințe să ia pistolul și să-i împuște pe consilierii PNL: ”Ia pistolul și împușcă-i. Ai fost militar. Uite-i pe ăia, că nu votează niciun proiect”.

Pe 1 iunie 2019, consilierul PSD l-ar fi amenințat pe deputatul PNL Ion Ștefan, pe când acesta era alături de unul dintre copiii săi, notează ziaruldevrancea.ro.

„Dacă aș avea un pistol, te-aș împușca, pentru că tu ești vinovat!”, i-ar fi spus Nițu lui Ștefan.

Inițial, procurorul de caz focșănean a clasat cauza pentru săvârșirea infracțiunilor de purtare abuzivă și amenințare. Apoi, urmare a plângerii grupului de consilieri locali PNL, procurorul șef al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea a dispus ordonanța de infirmare a soluției de clasare și redeschiderea urmăririi penale față de Nițu Radu, precizează ziaruldevrancea.ro.

Sursă Video: Realitatea Locală

