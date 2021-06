Radu Oprea: PSD a câştigat la alegerile parțiale mai multe primării decât toată coaliţia aflată la guvernare. Mă întrebat dacă ştie cineva câte primării a obținut USR-PLUS... (VIDEO)

Radu Oprea, purtătorul de cuvânt al PSD, a declarat, luni, că social-democrații au câștigat alegerile parțiale, candidații partidului obținând mai multe primării decât toată coaliţia aflată la guvernare.

„Am câştigat 17 primării din cele 35 și 3 oraşe din 6: Bocşa, Târgujor şi Filiaşi. PSD a câştigat mai multe primării decât toată coaliţia aflată la guvernare. Mă întrebat dacă ştie cineva câte primării a câştigat USR-PLUS sau ei sunt ocupaţi cu competiţia internă pentru congresul din toamnă?”, a declarat Radu Oprea.

Purtătorul de cuvând al PSD și-a manifestat apoi speranța că votul de marți la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîțu va reflecta voința românilor exprimată la scrutinul de duminică.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.