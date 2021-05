Radu Oprea (PSD), despre PNRR: În primul rând, este vorba despre transparență, trebuie să ajungă obligatoriu în Parlamentul României pentru că trebuie să fie plan național (VIDEO)

Senatorul Radu Oprea, purtător de cuvânt al PSD, a declarat joi seară, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire, pe B1 TV, că guvernanții ”au fugit de descentralizare” în privința Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care a fost subiectul discuțiilor de la Palatul Victoria dintre premierul Florin Cîțu și președintele PSD, Marcel Ciolacu.

Oprea a cerut mai multă transparență din partea Guvernului și a susținut că este obligatoriu ca PNRR să ajungă în Parlament.

”Am fost, în primul rând, la Palatul Victoria, cu un set de principii care trebuie să se regăsească obligatoriu în PNRR, pentru că în PNRR este vorba, în primul rând, despre reforme. Proiectele sunt mijloace de a ajunge la aceste reforme. În primul rând, este vorba despre transparență, trebuie să ajungă obligatoriu în Parlamentul României pentru că trebuie să fie plan național. Nu are voie să fie nici planul USR-ului, nici planul PNL-ului, trebuie să fie un plan național.

Nu întâmplător, astăzi nu am fost singuri, am fost împreună cu reprezentanții angajaților și ai angajatorilor, cei care reprezintă România în Comitetul Economic și Social European, acei parteneri de dialog social care trebuie să fie parte a reformelor, să fie implicați în reforme, ca ele să se poată întâmpla până în 2026”, a spus senatorul social-democrat.

