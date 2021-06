Radu Oprea (PSD): Premierul faraon aruncă pe hârtie promisiuni de încă 7 miliarde. Fondurile pentru investiții sunt epuizate. Atragem atenţia că şantierele vor fi greu de repornit (VIDEO)

Radu Oprea, purtătorul de cuvânt al PSD, a declarat, luni, că Guvernul Cîțu doar promite investiții de miliarde de lei. În fapt, fondurile pentru reţelele de canalizare și apă şi pentru asfaltare sunt epuizate. Proiectele sunt doar pe hârtie, fără șanse de a fi puse în practică, deoarece guvernanții „se luptă pentru ciolanul intern”, a mai spus Oprea, aluze la alegerile interne care au loc anul acesta în PNL și USR-PLUS.

„Guvernul incompetenţei se luptă pentru ciolanul intern şi se laudă cu investiţii de miliarde de lei, dar realitatea arată că mint. Fondurile destinate investiţiilor în reţelele de apă, canalizare, asfaltare sunt epuizate.

Premierul faraon aruncă doar pe hârtie promisiuni de încă 7 miliarde.

Atragem atenţia foarte serios că şantierele vor fi greu de repornit, dacă nu imposibil, pentru că, poate premierul Cîţu nu ştie, dar preţurile la materialele de construcţie se dublează din săptămână la săptămână. Contractele deja încheiate nu vor putea fi continuate atâta timp cât nu vor găsi o soluţie ca aceste scumpiri să fie acoperite”, a explicat Radu Oprea.

