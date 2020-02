Radu Oprea: Pe toți românii îi deranjează inegalitățile foarte mari din societate / Soluția propusă de PSD în cazul pensiilor (VIDEO)

Senatorul PSD Radu Oprea a declarat, pentru B1 TV, că social-democrații au depus în Parlament un proiect care prevede impozitarea pensiilor peste un anumit nivel, căci „pe toți românii îi deranjează inegalitățile foarte mari din societate”.

Declarațiile au fost făcute în contextul în care Cătălin Predoiu, propus la ministerul Justiției, a declarat marți, la audierile în comisiile de specialitate ale Parlamentului, că ministerul decontează, pentru anul 2019, 45 de milioane de europentru transportul, chiria sau diurna magistraților. A mai precizat, totodată, că Ministerul Justiției va trebui să achite, pentru perioada 2020-2024, aproximativ 390 de milioane de euro pentru drepturi salariale ale magistraților care și-au recuperat în instanță sporuri.

