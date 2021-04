Radu Oprea (PSD): Tinerii, primii loviți în timp de criză economică / Criza pandemică a generat criza economică, care generează criza social / Nu trebuie să fie un monopol al ideilor bune (VIDEO)

Senatorul PSD Radu Oprea susține că ajutorul oferit de Guvern către companii pentru salvarea locurilor de muncă reprezintă circa 2,3% din PIB, o pondere care „ne pune alături de țări din Africa și din Asia”. Totodată, social-democratul a acuzat puterea că a refuzat dialogul pentru depășirea crizei sanitare COVID-19 și a efectelor sale economice și sociale, deși într-o astfel de situație, spune el, „nu trebuie să fie un monopol al ideilor bune”.

