Radu Oprea: Situația alocațiilor, un furt cu premeditare. Dacă am plăti mai bine, românii nu ar mai pleca să lucreze la sparanghel. Anul trecut s-au născut mai mulți copii în afara granițelor decât în țară (VIDEO)

Senatorul PSD Radu Oprea a acuzat actuala guvernare de „furt cu premeditare” în privința alocațiilor și susține că există surse de finanțare pentru o eventuală majorare. „Când privești copiii ca pe o cheltuială, ai o mare problemă”, a spus social-democratul, luni seară, pe B1 TV, indicând depopularea țării drept principalul pericol pentru România.

