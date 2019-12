Arafat: Unii încearca decredibilizarea mea, pentru a deschide calea grupurilor de interese. Ei nu suportă să vadă că o persoana beneficiază de o încredere semnificativă în rândul populației

Raed Arafat acuză desfășurarea unui atac concertat asupra sa, menit să decredibilizeze persoana lui, dar și a sistemul de urgență, astfel încât locul lui să fie luat de anumite grupuri de interese.

Șeful DSU scrie, într-o postare pe Facebook, că i s-au adus acuzații în legătură cu tragedia din Munții Apuseni, deși la acea vreme el nu era în țară și, oricum, nu avea și nu are competențe în problemele de localizare și căutare în munți. Decizia Curții Supreme, afirmă el, arată că este nevinovat.

„Cazul Apuseni este reprosat in continuare doctorului Arafat, si sistemului de urgenta, de catre cei care urmaresc denigrarea si decredibilizarea folosindu-se de cazuri emotionale si de situatii tragice care permit foarte usor manipulare opiniei publice”, scrie, pe Facebook, secretarul de stat din cadrul Ministerului de Interne.

Arafat scrie apoi că decizia procurorilor de a clasa dosarul deschis după tragedia de la Siutghiol arată că și de data aceasta acuzațiile ce i-au fost aduse au fost nefondate: „Insa in continuare, chiar la momentul anuntarii concluziei respective, unii au continuat acuzatiile si denigrarile pe tema acestui caz tragic si a celui din Apuseni”.

Referindu-se la cazul ”Caracal”, Raed Arafat insistă din nou că „problema localizarii nu apartine sectorului situatiilor de urgenta”.

„Este cert ca aceste atacuri continue, venite de la un anumit segment mediatic si de la anumite persoane, sau mai bine zis personaje, nu vor inceta. Este modul prin care unii incearca de ani de zile decredibilizarea mea, si a sistemului de urgenta, in speranta ca atacurile continue, chiar daca nu sunt fondate, vor avea impactul scontat si vor duce la scaderea increderii in sistem, si in mine personal, asigurand astfel o cale deschisa grupurilor de interese si satisfacand astfel pe cei care nu suporta sa vada ca o persoana sau un sistem beneficiaza de o incredere semnificativa in randul populatiei”, a mai scris Arafat.

În finalul postării, acesta precizează că nu s-a referit acum la cazul ”Colectiv” deoarece a oferit mai multe explicații în utima vreme pe acest subiect și va „reveni cu explicatii pe aspecte si situatii punctuale corelate cu tragedia”.