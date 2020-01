Raed Arafat, despre angajații - rude de la stat: Să emitem o lege să interzicem căsătoria?

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, susține că dacă într-o instituție mai mulți angajați sunt rude, asta nu înseamnă automat că au fost angajați pe pile. De multe ori, oamenii ajung să aibă relații cu persoane pe care le cunosc la muncă și, deci, să se căsătorească după ce au devenit colegi, nu să devină colegi pentru că sunt căsătoriți. De asemenea, în multe cazuri, pasiunile ajung să se transmită de la o generație la alta. De exemplu, mulți tineri aleg să fie medici sau pompieri pentru că așa au fost și părinții lor și astfel ajung să fie colegi.

Reacția lui Arafat vine în contextul în care Libertatea a scris că 101 cadre militare de la ISU Dolj sunt rude și că inspectorul general al IGSU, generalul Dan Iamandi, are și el soția în rândul angajaților instituției, asta deși el conduce chiar structura care ar trebui să verifice astfel de aspecte în țară.

„Domnul general Iamandi, un militar cu cariera de 30 de ani, s-a casatorit cu o angajata al ISU Iasi in cursul anului 2017. Aceasta era deja angajata de ani de zile in cadrul inspectoratului respectiv, unde dansul era inspector sef.

Dupa casatorie, domnul general s-a mutat la Bucuresti, ocupand functia de insepctor general, iar sotia acestuia a ramas la Iasi in cadrul ISU Iasi, chiar daca el ar fi avut puterea, si posibilitatea, sa o transfere la sediul IGSU din Bucuresti, ca sa fie aproape de el, insa in doi ani de zile acesta nu a facut acest lucru. Oare ce solutie aveau cei doi ca sa fie totul alb imaculat din punctul de vedere al unora? sa fie data doamna afara din inspectorat? sa divorteze? sa plece domnul inspector general din inspectorat?

Astfel de situatii exista in toate institutiile, civile, militare, publice, private... oamenii se cunosc, se imprietenesc, se casatoresc, unii devin nasi altii devin fini, totul in interiorul institutiei sau al firmei, dupa ce acestia au fost deja parte din respectiva institutie. Oare ce solutii exista care sa duca la multumirea criticilor din media si a celor care comenteaza lucrurile fara sa cunoasca povestea din spate sau realitatea situatiei? Sa emitem o lege care sa interzica relatiile de prietenie, casatoriile si orice alta interactiune, cu exceptia relatiilor strict profesionale, intre angajatii unei institutii si sa punem dupa aceea pe unii care sa urmareasca angajatii, si sa raporteze superiorilor, ca sa putem lua masurile la timp inainte de a se sesiza vreun jurnalist si sa inceapa sa atace institutia si angajatii ei?

Va dati seama cred ca astfel de demersuri nu ar fi constitutionale si nici corecte din oricare punct de vedere si ar crea o vanatoare de vrajitoare fara sfarsit. Ce am face atunci cu cei care au relatii apropriate dar nu sunt casatoriti? le dam afara cand se afla sau cum ne propun oare jurnalistii de la Libertatea?

Meseria de pompier este una vocationala, copiii pompierilor de multe ori vor sa fie si ei pompieri, sau un frate mai mic vrea sa urmeze fratele mai mare si sa fie si el pompier, exact ca in medicina unde copiii medicilor vor sa urmeze pe parintii lor sau cum copiii politistilor vor sa urmeze pe parintii lor...etc. Care ar fi solutia aici? sa interzicem ca ruda cuiva sa participe la un concurs de angajare numai pentru faptul ca este ruda unei persoane din institutie? Mai degraba ne asiguram ca modul de desfasurare al concursului este unul corect si transparent”, a explicat Raed Arafat, pe Facebook.

În opinia lui, relațiile de subordonare trebuie să fie clare, astfel încat să nu existe relații directe de subordonare fără să existe un șef interpus între rude.

„Am fost la pompierii din New York si acolo sunt multi de origine Italiana si Irlandeza, pentru ca meseria de pompier s-a transmis in familie si a devenit o traditie de familie in care bunicul, fiul si nepotul sunt toti pompieri.

Daca se dovedeste ca un superior a facilitat unei rude intrarea in institutie, intr-un mod lipsit de transparenta si ilegal, atunci trebuie luate cele mai dure masuri impotriva celui care a savarsit o astfel de fapta”, a mai scris Arafat, pe Facebook.