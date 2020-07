Raed Arafat: Cine a gândit mesajele negaționiste poate a contribuit la uciderea unor pacienți / Cât de departe au ajuns conspirațiile despre coronavirus - Exemplul cu Bill Gates (VIDEO)

Secretarul de stat Raed Arafat a declarat că suntem sub o formă de atac hibrid, căci tot mai multe mesaje extrem de bine gândite și coordonate sunt transmise pe toate mediile de comunicare, pentru a convinge oamenii să nu mai respecte regulile de distanțare socială și să nu mai poarte măști. Este afectată, astfel, însăși lupta cu epidemia de coronavirus. Fie că organizatorii sunt din interiorul sau din afara granițelor, a mai precizat el, cert este că aceste campanii sunt extrem de bine organizate și există pericolul ca unii oameni chiar să se infecteze și să ajungă să moară pentru că nu s-au protejat, fiind influențați de astfel de mesaje. Arafat a precizat că a văzut chiar el un clip prin care oamenii sunt speriați că li se aplică un cod de bare pentru a fi controlați de BIll Gates.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a vorbit, joi, pentru B1 TV, despre cât de periculoase au devenit campaniile de dezinformare în contextul epidemiei de coronavirus.

„Mesajele răspândite pe toate mediile, mesaje de negaționism de îndemnare de a nu se respecta regulile nu fac decât, dacă ele sunt ascultate, să distrugă lupta împotriva coronavirusului.

Văzând campaniile pe care se cheltuiesc mulți bani, ca să convină populația să nu poarte mască și să nu respecte regulile, care-și bat joc de reguli... Indiferent cine finanțează aceste campanii, nu pot să spun decât că sunt oameni care fac rău românilor. E și intern și extern. Suntem sub o formă de atac hibrid.

Văzând atacurile extrem de agresive pe social media o parte clar organizate. Mesajele pe care le primeam, multe din ele nici nu pot să le reproduc. Multe din ele merg pe un șablon și se vede acest lucru. Mai recent primesc mesaje de amenințare.

Populația trebuie să fie înțeleaptă să se gândească: ce pierdem dacă respectăm măsurile de protecție?

Aceste mesaje gândite bine și gândite, îmi pare rău s-o spun, de firme care au în ele oameni care au studiat acest lucru. Cine a gândit aceste mesaje chiar, dacă le-au gândit bine, au făcut foarte rău. Mesajele lor poate că au participat la uciderea unor pacienți care nu au crezut până nu au pățit-o”, a declarat Raed Arafat, pentru B1 TV.

