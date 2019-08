Raed Arafat, secretar de stat și președinte al Comitetului interministerial privind sistemul apelurilor de urgență 112, a prezentat măsurile luate și propuse de organismul interinstituțional alcătuit ca urmare a tragediei din Caracal.

„O comisie, care a inclus mai multe instituții. Pe lângă MAI a fost STS, Ministerul Comunicațiilor, Secretariatul General al Guvernului, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și ANCOM. La două din ședințe am invitat și responsabilii de protecția datelor, care au participat la două din aceste întâlniri. Am avut ocazia să prezint doamnei premier raportul cu concluziile finale. Raportul va fi făcut public și toți reprezentanții mass-mediei o să primească raportul integral, dar permiteți-mi să subliniez anumite aspecte.

În raport a fost prezentată situația actuală a serviciului 112, a dispecerizării și, bineînțeles, a problemei localizării. Unde ne aflăm acum și unde trebuie să ajungem. A fost analizată implementarea sistemului AML (n.r. - Advanced Mobile Location), dar în concluzia noastră, după implementarea acestui sistem, nu trebuie să ne oprim aici, pentru că este nevoie și de alte sisteme complementare să fie implementate în viitor. Au fost stabilite 14 măsuri la finalul raportului, împărțite pe termene - termen scurt - până în 12 luni, termen mediu - între 12 luni și 36 de luni maxim - și termen lung - până la 60 de luni. Bineînțeles, termenele stabilite sunt maximale. Se poate să se rezolve unele lucruri mai rapid decât termenele stabilite de noi, însă toată comisia a găsit că e corect să punem termeni maximali”, a spus Raed Arafat, la Palatul Victoria.

Demnitarul a precizat că măsurile vor fi lansate în dezbatere publică începând de joi. Potrivit g4media.ro, printre ele se regăsesc:

