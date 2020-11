Raed Arafat a vorbit, luni seară, despre vaccinul anti-Covid care va ajunge în România şi care ar trebui să opreasă criza sanitară. Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) susține că este nevoie ca cel puțin 70% dintre români să se vaccineze.

”Ce folosim noi, va folosi toată Europa”

Campania de vaccinare împotriva coronavirusului va începe și în România în momentul în care vaccinul va fi disponibil pentru achiziționare la nivel european.

”Atunci când va ajunge vaccinul în România se va comunica, se va explica, va fi totul transparent, nu va fi nimic lăsat sub semnul îndoielii. Atenție, nu suntem singuri, ce folosim noi va folosi toată Europa. Să înțeleagă lumea, nici guvernul francez și nici cel german nu vrea să facă vreun rău populației.Achiziția vaccinului anti-Covid este europeană, nu se va achiziționa ceva care nu prezintă siguranță. Studiile arată că aceste vaccinuri vor fi sigure și vor putea fi administrate fără probleme. Niciun medicament nu trece fără să aibă posibile efecte secundare, dar nu vorbim de probleme majore”, a declarat Arafat, conform Digi 24.

Mai mult decât atât, Raed Arafat a afirmat și că el se va testa imediat ce îi va veni rândul.

"În momentul în care mi se spune: e rândul tău se te vaccinezi, eu mă vaccinez, pentru că nu știu care este durata impactului acestui virus asupra organismului. Până acum știm că acest virus are un impact pe termen lung, sunt oameni care au trecut mai ușor prin infecție și alții au rămas cu sechele chiar și la un an după infecție", a mai spus secretarul de stat.

Arafat: ”E nevoie ca 70% din populație să fie vaccinată”

Raed Arafat a explicat că pentru a întrerupe rata de răspândire e nevoie ca 70% din populație să fie vaccinată și că va exista cel mai probail o perioadă în care se va merge în paralel cu măsurile de prevenire a răspândirii coronavirusului. În plus, șeful DSU susține că revenirea la o viață normală se va face mai rapid dacă oamenii vor accepta să se vaccineze, precizând că nu este obligatoriu.

”După prima injecție, e o perioadă până corpul tău face anticorpi împotriva virusului. Mai trebuie inclusiv o injecție de rapel la unele dintre vaccinuri. Dacă nu o faci, prima injecție devine ineficientă. Dacă vrei să întrerupi rata de răspândire, trebuie să vaccinezi 60-70% din populație, iar acest lucru va dura peste tot în lume. Cu cât numărul celor care vor accepta vaccinarea este mai mare, cu atât revenirea la o viață normală este mai rapidă. Totul depinde de cei care vor fi de acord să se vaccineze”, a adăugat Raed Arafat.