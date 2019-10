Noi imagini de la tragedia din COLECTIV | Raed Arafat: Îmi voi exprima punctul de vedere după comemorare și după campania pentru alegerea președintelui

Raed Arafat a anunțat că își va exprima punctul de vedere referitor la cele dezvăluite joi de Libertatea, în cazul ”Colectiv”, abia după comemorare și după ce vor trece alegerile prezidențiale.

Cât despre acuzația că a ținut ascunse de anchetatori imaginile date publicității de jurnaliștii Libertatea, Arafat susține că nu le-a avut în posesie, prin urmare nu putea ascunde ceva ce nu avea.

„Stiu ca se asteapta sa ies personal sa explic mai multe aspecte, mai ales ca acuzatiile ca as fi ascuns si eu imaginile au fost lansate in public si continua sa fie difuzate in pofida faptului ca si conducerea IGSU dar si domnul Gen. (r) Pop, au afirmat ca aceste imagini nu mi-au fost date. Cu alte cuvinte nu puteam sa ascund ce nu aveam.

Avand in vedere ca se aproprie comemorarea Colectiv, un moment emotional major care trebuie respectat, dar si faptul ca se desfasoara procesul electoral pentru alegerea presedintelui Romaniei pentru urmatorii 5 ani, consider ca punctul meu de vedere este bine sa fie prezentat dupa aceste evenimente. Eventualele iesiri publice din partea mea in aceste zile nu vor face decat sa aduca un element perturbator al acestor momente.

Va asigur insa ca am raspunsuri concrete la toate intrebarile care au fost ridicate si nu voi ezita sa le aduc in fata opiniei publice”, a scris Raed Arafat, pe Facebook.

Filmări ascunse, cu primele minute ale interventiei de la Colectiv, au fost publicate de Libertatea, la patru ani de la tragedie. Imaginile au fost surprinse de subofițerul care a însoțit primul echipaj ISU care a ajuns la locul tragediei. Autorii articolului susțin ca aceste cadre nu au ajuns niciodată pe mâna procurorilor care anchetează cazul Colectiv, pentru că ar fi fost ascunse de superiorii subofițerului de la ISU. Este vorba despre o înregistrare care are aproape 21 de minute. (Detalii AICI)