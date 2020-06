Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a criticat în termeni duri atitudinea unor persoane publice care, văzând că România are tot mai puține cazuri de coronavirus, încep să pună la îndoială măsurile luate de autorități până acum și chiar gravitatea acestei boli. Arafat remarcă faptul că, atunci când a izbucnit epidemia, oamenii erau extrem de îngrijorați, și pe bună dreptate, iar unii dintre ei chiar acuzau autoritățile că nu au luat măsuri suficient de dure și rapide în luptă cu virusul. Acum că pericolul pare să fi trecut, unii dintre aceștia au picat în extrema cealalaltă: acuză autoritățile că au impus restricții prea dure și disproporționate în raport cu gravitatea bolii. Raed Arafat dă exemplul avocatului Gheorghe Piperea și insinuează despre acesta că vrea „să-și racoleze clientela pentru câteva procese aducătoare de profit”. Șeful DSU a insistat, din nou, că pericolul nu a trecut și că nu există nicio garanție că un nou val de infectări nu va avea loc.

Raed Arafat îl acuză pe avocatul Gheorghe Piperea că încearcă să manipuleze oamenii, ca „să-și racoleze clientela pentru câteva procese aducătoare de profit”

Arafat susține că Piperea i-a răstălmăcit una dintre declarații, pentru a pretinde că românii infectați cu coronavirus, care sunt asimptomatici, sunt ținuți degeaba și forțat în spitale.

„Acum auzim din ce in ce mai multe pareri inducand ideea ca totul a fost inventat si ca totul a fost exagerat, iar unii avocati, cum ar fi personajul din articolul atasat, cred din ce in ce mai mult ca se pricep la COVID 19 mai bine decat medicii sau expertii in managementul situatiilor de urgenta, si incep sa emita pareri traznite care nu au nimic cu realitatea sau cu stiinta.

Iata cum un "avocat" stie sa scoata din context o declaratie si sa o invarte ca sa convinga opinia publica ca ce s-a facut era gresit si abuziv, astfel incat sa-si racoleze clientela pentru cateva procese aducatoare de profit.

In declaratia mea vorbeam de tratarea virusului si de faptul ca nu exista un tratament contra acestui virus care sa-l elimine.

Domnul "avocat" extrapoleaza declaratia mea pentru a valida ideea ca cei care au stat in spitale fiind asimptomatici, ar fi stat degeaba, contra vointei lor, pentru ca si asa nu era un tratament specific de administrat”, îl acuză Raed Arafat pe Gheorghe Piperea, într-o postare pe Facebook.

Șeful DSU a explicat de ce și persoanele depistate cu coronavirus, dar asimptomatice stau în spitale

Raed Arafat a explicat apoi că știința a dovedit că persoanele asimptomatice pot transmite virusul mai departe. Ele trebuie să stea în spital, și nu acasă, tocmai pentru a nu contamina familia și cunoscuții. Astfel, răspândirea virusului este mult limitată.

„Il invit pe domnul avocat sa-si aleaga cativa pacienti pozitivi asimptomatici, sau usor simptomatici, care nu au nevoie de tratament specific daca nu cumva se agraveaza, pentru a-i gazdui la el acasa. Sa stea cu ei impreuna cu familia lui cel putin 14 zile. Pe durata gazduirii pacientilor, domnul avocat sa si mearga la lucru si sa spuna colegilor ca el vine de la el acasa, unde are in gazda niste pacienti pozitivi dar asimptomatici.

Pana acum, stiinta spune ca asimptomaticii transmit virusul la altii. Acesta este motivul pentru care ei sunt internati, ca sa nu transmita virusul mai departe, inclusiv la familiile lor. Daca domnul avocat vrea sa convinga pe unii sa-l plateasca ca sa dea in judecata statul pentru ca a tinut asimptomaticii, contagiosi de altfel, internati, il urez mult succes. Dar sper totusi sa nu reuseasca sa pacaleasca pe multi cu astfel de abordare naiva si simplista care nu are nimic cu medicina”, a mai scris Arafat, pe Facebook.

Acesta a notat apoi că autoritățile nu au luat măsuri disproporționate, ci pe măsura pericolului reprezentat de COVID-19: „Ce ma intriga insa este faptul ca in prima faza, cand se facea tot posibilul ca virusul sa nu aiba impactul pe care l-a avut in alte tari, lumea era ingrijorata, speriata, stresata, iar toti intrebau de masuri si insistau sa fie luate cele mai dure masuri de prevenire si distantare. Romania a luat masuri care nu erau drastice si mai mult echilibrate si potrivite pentru situatia. Acum, cand unii cred ca totul este gata si atata a fost cu COVID-19, incep atacurile si marsaviile impotriva celor care au muncit zi si noapte ca sa trecem cu totii cu bine prin aceasta situatie. Nimeni nu are cea mai mica garantie ca valul nu se va repeta, si ca totul se va termina aici, cand zilnic inca avem cazuri noi si din pacate si decese noi. Eu insa am increderea ca majoritatea populatiei intelege situatia si intelege masurile luate, indiferent de manipularile si de acuzatiile nefondate care se aduc de asa zisi "experti" aparuti brusc cand lucrurile s-au stabilizat, cel putin pentru moment”.