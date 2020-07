Raed Arafat: Orice creștere a bilanțului înseamnă o presiune mai mare pe secțiile de terapie intensivă și mai multe decese. După toate campaniile și controversele, lumea și-a pierdut spiritul de solidaritate și conformare (VIDEO)

Orice creștere a numărului de cazuri de COVID-19 înseamnă automat și o presiune mai mare pentru secțiile de terapie intensivă, dar și înmulțirea deceselor, a explicat secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, joi seară, în direct pe B1 TV, unde a vorbit despre evoluția epidemiei de coronavirus din România.

Raed Arafat, despre evoluția epidemiei de coronavirus, în direct pe B1 TV





Întrebat unde suntem în acest moment, în care deși România a înregistrat un nou maxim absolut la nivel de cazuri noi, unii susțin că rata este una constantă, Raed Arafat a răspuns: „Noi am explicat, și am explicat de mai multe ori. În primul rând, dacă scădem numărul testelor, vedem că procentul crește. Săptămâna asta cândva, la un moment dat, am avut un procent de 8%. Așa că procentul este un indicator din mai mulți, dar și numărul absolut al cazurilor este foarte important – 1.000, 1.000 și ceva de cazuri pe zi, 5% ajung la terapie intensivă, 20%, 30% au nevoie de îngrijiri foarte serioase la spital, deci acestea sunt cifre importante. Dacă pe zi ai 1.000, 1.100, 1.200, 1.300, înseamnă că în câteva zile 5% ajung la terapie intensivă, un procent are nevoie de oxigen, are nevoie de îngrijiri, are nevoie de tehnici care nu sunt neapărat de ventilație invazivă, dar de ventilație neinvazivă, de supor respirator. Toate aceste lucruri înseamnă că, la acest moment, aceste cifre trebuie aduse la un platou și coborâte. Asta este clar”.

Referitor la faptul că anumite persoane susțin că nu trebuie să ne alarmăm din cauza numărului de îmbolnăviri, pentru că deși bilanțul a crescut, și numărul de teste este mai mare, Raed Arafat a explicat: „Dacă era atât de simplu, asta ar fi însemnat cazurile de terapie intensivă să nu crească, și să rămână cum erau acum vreo trei săptămâni sau când eram pe la 100 și ceva de cazuri. Chiar la un moment dat, dacă nu mă înșel, coborâserăm la terapie intensivă sub 100, iar acum suntem la 290 și ceva de cazuri. Deci, acum, după masă, deja cazurile din nou au trecut peste 290 și ceva. Asta înseamnă că impact pe terapie intensivă este. E adevărat, la un moment dat, pe durata stării de urgență, cândva acolo, am depășit 300 de cazuri la terapie intensivă, dar eram în altă situație. Aveam activitatea electivă redusă, numai chestiile care nu pot fi amânate, urgențele și aveam mai mulți medici detașați. Acum nu mai avem acest lucru, avem medici care lucrează pe secțiile lor pe cazurile elective și avem, pe lângă asta, situația de stres suplimentar, care n-a fost calculată, și asta este pandemia, și cazurile care apar aici, și care stresează sistemul sanitar în plus”.



Un bilanț mai mare înseamnă o presiune mai mare pe ATI și mai multe decese, spune oficialul

Despre faptul că unii susțin că noul coronavirus nu este atât de contagios, Raed Arafat a precizat: „Rata deceselor este tot constantă, este la noi cam de 5%, deci cu cât crește numărul, cu atât crește și numărul deceselor. Să spunem că este o pierdere acceptabilă? Nu cred că cineva vrea să spună asta și nu cred că e normal să spunem asta. Orice creștere în numărul cazurilor înseamnă egal creștere pe terapie intensivă, pe spitalizare, pe cazurile de decese. Eu nu înțeleg de ce punem problema așa și nu punem problema cu haideți, oameni buni, împreună cu toți să luăm toate măsurile necesare ca să reducem și să aducem la platou, și să înceapă să coboare numărul cazurilor. Aici nu vorbim neapărat de măsuri de restricție, cât vorbim de măsurile compensatorii, pe care noi le-am recomandat de când au început măsurile de relaxare și care, la un moment dat, au mers. După care, cu toate campaniile (n.r. - de dezinformare) și cu toate discuțiie, și cu toate controversele care au fost, s-au pierdut la un moment dat spiritul de solidaritate și de conformare”.

