Raed Arafat: Orice persoană vaccinată, pe lângă că se protejează, ea duce încet, încet la limitarea răspândirii virusului. Cu cât avem mai mulți vaccinați, cu atât este mai bine (VIDEO)

Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a fost invitatul lui Tudor Mușat, marți seară, pe B1 TV, context în care a făcut mai multe precizări despre derularea campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19. Printre altele, oficialul a discutat despre accesul și prioritizarea la vaccinare și s-a arătat convins că în următoarele zile sau săptămâni toate persoanele care doresc să se vaccineze vor ajunge să o și facă efectiv.

