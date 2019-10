Raed Arafat: Nu îmi dau demisia. Cineva încearcă să crească furia și nemulțumirea și să o îndrepte împotriva unor persoane și instituții (VIDEO)

Raed Arafat a declarat că nu își dă demisia și că e vorba de manipulare în scandalul declanșat după ce jurnaliștii Libertatea au dat publicității o înregistrare video cu intervenția autorităților la Colectiv, înregistrare ascunsă atât publicului, cât și anchetatorilor.

Șeful DSU a postat vineri un mesaj video pe Facebook, deși cu o zi înainte a transmis că va vorbi pe acest subiect abia după ce vor trece comemorarea și alegerile prezidențiale.

Arafat a insistat că el nu a știut de existența acestor imagini și că, oricum, ele nu aduc informații noi despre intervenție.

