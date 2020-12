Raed Arafat: Se observă un trend ușor descrescător, dar trebuie să rămânem precauți / De astăzi începem distribuirea primelor 300.000 de teste rapide pe bază de antigen (VIDEO)

Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a vorbit despre evoluția epidemiei de COVID-19 la nivel național, în ședința de Guvern de joi, și s-a arătat de părere că „la acest moment se observă un trend ușor descrescător”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.